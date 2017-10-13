Актюбинская область внедряет 20 технологий ЭКСПО-2017 на сумму $128 млн.

В Актобе проходит V международный инвестиционный форум «АKTOBE INVEST-2017», в работе которого принимают участие более 500 человек. В их числе аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, иностранные эксперты, руководители министерств и ведомств, национальных компаний, финансовых институтов, крупных отечественных и зарубежных предприятий.









Одним из центральных мероприятий двухдневного форума стало пленарное заседание «ЭКСПО-2017: Импульс развития регионов», в котором принял участие аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.





Открывая мероприятие, глава региона поблагодарил гостей за участие в форуме, в рамках которого презентованы преимущества региона для ведения бизнеса, перспективные проекты для вложения инвестиций, обсуждаются вопросы обеспечения экономического роста в реалиях мировой экономики, выхода продукции агропромышленного комплекса на иностранные рынки, интеграции в рамках ЕАЭС и многое другое.









- Тематика данного пленарного заседания выбрана неслучайно. В этом году впервые на постсоветском пространстве в Казахстане по инициативе нашего Президента Нурсултана Назарбаева была проведена Международная выставка «ЭКСПО-2017». Главная задача, поставленная Главой государства, - это привлечь и внедрить новые технологии и инновации в Казахстане. Особое внимание уделяется проектам, направленным на решение экологических проблем, развитие нетрадиционных источников энергии. В целом, 140 тысяч актюбинцев посетило выставку, в том числе более 20 тысяч предпринимателей, изучившие возможности внедрения передовых технологий на своих производствах. Ими выбрано 20 технологий, которые отвечают всем современным мировым стандартам, и сейчас мы работаем над их внедрением в нашей области. Общий объем инвестиций по данным проектам составит 128 миллионов долларов, - проинформировал участников пленарного заседания Бердыбек Сапарбаев, вкратце представив некоторые из внедряемых проектов.









Отметим, с целью развития «зеленых технологий» в Актюбинской области дополнительно реализуется 4 проекта с общей суммой инвестиций более 300 млн долларов. В частности, это строительство 1 очереди ветровой электростанции ТОО «Кимперсай Энерджи» мощностью 100 МВт с расширением до 300 МВт, малой гидроэлектростанции на Каргалинском водохранилище мощностью 500 кВт, ветроэнергетической установки мощностью 450 кВт в Мартукском районе и производство ветрогенераторов ТОО «Юнайтед Энержи Актобе».









Применение данных технологий позволит улучшить экологическую обстановку региона, повысить эффективность энергопотребления, производительность труда на 10-15% и сократить дефицит потребления электроэнергии.





Международная выставка помогла внедрить новейшие технологии и в учебный процесс актюбинских ВУЗов, а сфере здравоохранения - дальше развивать созданный медицинский кластер «Актобе медикал Центр». К примеру, сегодня в рамках государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения реализуются 37 проектов стоимостью 48 млн долларов и на всех объектах будут использоваться инновационные разработки и оборудование немецких, южнокорейских, австрийских, турецких производителей, в том числе представленные на «ЭКСПО».









- Успешно проведенная по инициативе главы нашего государства выставка «ЭКСПО-2017» укрепила не только фундамент сильного, инновационного Казахстана, но и открыла большие возможности для регионов по внедрению новейших технологий, - подчеркнул аким области.





В ходе заседания было отмечено, что, в целом, Актюбинская область обладает хорошим имиджем и огромным потенциалом для стимулирования притока отечественных и иностранных инвестиций в экономику региона.





Об этом более чем красноречиво свидетельствует тот факт, что область занимает лидирующие позиции в рейтинге Всемирного банка по лёгкости ведения бизнеса, а также цифры, согласно которым рост инвестиций за 9 месяцев текущего года составил свыше 120%, а внешние инвестиции увеличены в 1,8 раза.









В области принимаются все необходимые меры для улучшения инвестиционного климата. С этой целью несколько лет назад была открыта Индустриальная зона, которая сегодня заполнена на 50%. Здесь реализуется 9 проектов, в том числе с иностранным участием, с общим объемом инвестиций 35 миллионов долларов.





- Со своей стороны мы всегда открыты и рады сотрудничеству, - резюмировал свое выступление Бердыбек Сапарбаев.





Отметим, что по итогам инвестфорума планируется подписание 11 меморандумов на сумму около 200 млрд. тенге.







