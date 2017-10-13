Спастись от наводнения: тысячи свиней пытались вплавь покинуть ферму
13 октября 2017, 19:04
Выжили лишь 100 особей.
Тысячи свиней погибли после того, как при наводнении затопило свиноводческую ферму во Вьетнаме. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает РИА Новости.
На видео, опубликованном на YouTube-канале tin tức 24h, животные плавают в грязной воде и отчаянно цепляются за бортики. Спастись удалось лишь 100 особям.
Из-за наводнения во вьетнамских провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь эвакуировали более пяти тысяч семей. Жертвами стихии стали 54 человека, 39 пропали без вести.
В 2016 году сообщалось, что китайский фермер Хуан Дэмин, считающий прыжки и плавание полезным для животных, научил своих свиней нырять с вышки в пруд.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883240-60cf97f08163173a93b86832038170ca
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...