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Спастись от наводнения: тысячи свиней пытались вплавь покинуть ферму

13 октября 2017, 19:04

Выжили лишь 100 особей.

Тысячи свиней погибли после того, как при наводнении затопило свиноводческую ферму во Вьетнаме. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает РИА Новости.

На видео, опубликованном на YouTube-канале tin tức 24h, животные плавают в грязной воде и отчаянно цепляются за бортики. Спастись удалось лишь 100 особям.

Из-за наводнения во вьетнамских провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь эвакуировали более пяти тысяч семей. Жертвами стихии стали 54 человека, 39 пропали без вести.

В 2016 году сообщалось, что китайский фермер Хуан Дэмин, считающий прыжки и плавание полезным для животных, научил своих свиней нырять с вышки в пруд.




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