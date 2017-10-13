Электроэнергию и уголь больше не нужно декларировать при вывозе из РФ в страны ЕАЭС

Мы работаем над ликвидацией всех барьеров из «Белой книги».

Отмена Российской Федерацией таможенного декларирования электроэнергии, угля, минерального воска и большинства других позиций в товарной группе 27 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стала результатом работы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) совместно со странами ЕАЭС , сообщает пресс-служба ЕЭК.





При этом решение не коснется газа, нефти и нефтепродуктов, поскольку формирование общих рынков этих товаров запланировано на 2025 год.





В соответствии с Договором о ЕАЭС в рамках Союза товары между государствами-членами перемещаются свободно без применения таможенного декларирования за исключением случаев, предусмотренных договором.





Однако в России до недавнего времени при вывозе товаров, классифицируемых в товарной группе 27 ТН ВЭД ЕАЭС, в страны Союза необходимо было их декларировать. При этом в 2016 году в ЕАЭС стоимостной объем взаимной торговли подобными товарами, за исключением газа, нефти и нефтепродуктов, составил 660,8 млн долл. США. Порядка 60% от общего объема на рынок Союза поставляет Российская Федерация.





Евразийская экономическая комиссия последовательно проводила работу по устранению этого барьера. В том числе он был включен в согласованный перечень препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, прилагаемый к докладу ЕЭК «Барьеры, изъятия и ограничения ЕАЭС», так называемой «Белой книге».





«Мы работаем над ликвидацией всех барьеров из «Белой книги», – отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. – Устранение одного из них – это дополнительный импульс активизации нашей дальнейшей совместной работы с государствами-членами по остальным препятствиям. А для бизнеса отсутствие необходимости декларировать целый ряд товаров во взаимной торговле означает сокращение как временных, так и финансовых издержек».





Всего с момента выделения в ЕЭК самостоятельного направления по функционированию внутренних рынков ЕАЭС (с июля 2016 года) устранено 14 барьеров. Из них 3 после – уведомления со стороны Комиссии в адрес государств-членов о необходимости исполнения актов, входящих в право Союза.



