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Британец чуть не умер из-за запрыгнувшей ему в рот рыбы

13 октября 2017, 19:45

Пойманная им рыба длиной 14 см каким-то образом запрыгнула ему через рот в горло, заблокировав дыхательные пути.

В Великобритании рыбачивший с пристани мужчина чуть не умер от остановки дыхания после того, как ему в рот запрыгнул пойманный им морской язык. К счастью, мужчину спасла вовремя приехавшая по вызову бригада скорой помощи, передает Вести.ru

Инцидент произошел в начале октября в пригороде города Борнмут в графстве Дорсет на юго-западе страны, сообщает Metro. Пойманная 28-летним рыбаком рыба длиной 14 сантиметров каким-то образом запрыгнула ему через рот в горло, заблокировав дыхательные пути.

Находившиеся рядом друзья мужчины сразу же вызвали скорую и в ожидании медиков попытались сами сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Прибывшие врачи наложили мужчине на лицо кислородную маску, однако дыхание пострадавшего так и не восстанавливалось.

Поняв, что дыхательные пути у пострадавшего перекрыты полностью, и вовремя доставить его в больницу скорее всего не удастся, медики решили попробовать достать рыбу из горла мужчины самостоятельно. В итоге одному из врачей удалось захватить щипцами кончик рыбьего хвоста и осторожно вытащить морского языка наружу.
Мужчина, к счастью, перенес остановку дыхания без проблем и к настоящему моменту полностью выздоровел.

Фото: Подробности

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