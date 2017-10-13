Британец чуть не умер из-за запрыгнувшей ему в рот рыбы

Пойманная им рыба длиной 14 см каким-то образом запрыгнула ему через рот в горло, заблокировав дыхательные пути.

В Великобритании рыбачивший с пристани мужчина чуть не умер от остановки дыхания после того, как ему в рот запрыгнул пойманный им морской язык. К счастью, мужчину спасла вовремя приехавшая по вызову бригада скорой помощи , передает , передает Вести.ru





Инцидент произошел в начале октября в пригороде города Борнмут в графстве Дорсет на юго-западе страны, сообщает Metro. Пойманная 28-летним рыбаком рыба длиной 14 сантиметров каким-то образом запрыгнула ему через рот в горло, заблокировав дыхательные пути.





Находившиеся рядом друзья мужчины сразу же вызвали скорую и в ожидании медиков попытались сами сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Прибывшие врачи наложили мужчине на лицо кислородную маску, однако дыхание пострадавшего так и не восстанавливалось.





Поняв, что дыхательные пути у пострадавшего перекрыты полностью, и вовремя доставить его в больницу скорее всего не удастся, медики решили попробовать достать рыбу из горла мужчины самостоятельно. В итоге одному из врачей удалось захватить щипцами кончик рыбьего хвоста и осторожно вытащить морского языка наружу.

Мужчина, к счастью, перенес остановку дыхания без проблем и к настоящему моменту полностью выздоровел.



