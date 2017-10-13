В Алматы из-за резкого торможения стукнулись 3 автомашины

В этом ДТП, к счастью, никто не пострадал.

Автомобиль BMW несколько метров тащил по дороге «Ниву», которая потом врезалась в Subaru, передает портал передает портал patrul.kz





По словам очевидцев, по проспекту Рыскулова в восточном направлении двигались в правом ряду автомашины Subaru Forester и Lada «Нива». Перед японским кроссовером начало притормаживать неизвестное авто, чтобы повернуть направо. Следовавшие за ним водители, соответственно, тоже начали останавливаться.





В этот момент в «Ниву» и врезался BMW, водитель которого не успел среагировать на происходящее. От мощного удара российский внедорожник отлетел в ехавший перед ним Subaru. В этом ДТП, к счастью, никто не пострадал.





Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПП выясняют детали произошедшего.







