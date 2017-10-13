Аким Акмолинской области провел встречу с Председателем Правления АО «НК «Казах Туризм»
13 октября 2017, 20:27
Развитие Щучинско-Боровской курортной зоны – одна из приоритетных задач, поставленных Президентом страны.
Сегодня аким области Малик Мурзалин встретился с Председателем Правления АО «НК «Казах Туризм» Рашидом Кузембаевым и обсудил вопросы взаимодействия местных исполнительных органов области с нацкомпанией по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны, сообщает пресс-служба акима Акмолинской области.
На встрече стороны детально обсудили реализацию III этапа Плана развития ЩБКЗ. Напомним, третий этап включает в себя как проекты по строительству инженерной и туристической инфраструктуры, так и культурно-досуговых и спортивных объектов на ЩБКЗ.
Как отметил Р.Кузембаев, главной задачей их компании является продвижение Казахстана в качестве международного туристского центра.
«Развитие Щучинско-Боровской курортной зоны – одна из приоритетных задач, поставленных Президентом страны в целях продвижения туризма. В данном направлении у нас есть определенные планы, которые в настоящее время активно прорабатываются», – сказал Р.Кузембаев.
В свою очередь аким области М.Мурзалин выразил готовность к сотрудничеству в целях развития туристской отрасли Щучинско-Боровской курортной зоны и поделился планами работы по подготовке к следующему туристическому сезону.
«Параллельно с развитием инфраструктуры курортной зоны мы начали модернизировать придорожный сервис. До начала следующего туристического сезона будут установлены на территории Акмолинской области 9 модульных павильонов и площадок отдыха, из которых 4 планируется ввести на трассе «Астана-Боровое» и 2 непосредственно на территории ЩБКЗ», – отметил М.Мурзалин.
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