Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Жамбылской области презентовали Концепцию «Безопасный Тараз» на 2017-19 годы»

13 октября 2017, 20:49

Цель Концепции - объединить усилия всех государственных органов и населения в борьбе с преступностью.

В целом сегодня на 10 тысяч населения города приходится 248 преступлений, зарегистрировано 6 015 уголовных правонарушений. В Жамбылской области совершено 10 601 правонарушение, из них по городу Тараз 6 644, что составляет 62,5 % от общего числа. В сравнении с другими городами Республики с почти одинаковым количеством населения этот показатель не превышает 50%. Таким образом, Тараз остается одним из криминогенных городов в Республике. Совершение особо тяжких преступлений возросло на 28 %, из них убийства на 112,5 %. Об этом сообщил прокурор города Бекзат Сеилханов, передает Zakon.kz

Подверглись росту правонарушения совершенные лицами ранее их совершавшими, несовершеннолетними, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также совершенные в общественных местах.

Росту правонарушений среди иных аспектов повлияло нерациональное использования сил и средств органов МПС, их бездействие в охране общественного порядка.
Все это привело к необходимости принятия кардинальных мер по упреждению совершения правонарушений, т.е. разработке детального, целенаправленного плана действий – сказал прокурор города, поэтому по поручению прокурора области нами разработана Концепция «Безопасный Тараз» на 2017-2019 годы».



Концепция представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на снижение уровня правонарушений на территории города, путем принятия обширных мер направленных на устранение причин и условий, способствующих их совершению.

В Плане исполнения Концепции предусмотрен комплекс мероприятий слаженных действий всего правоохранительного сектора, местного исполнительного органа и неправительственных организаций.

Основные ожидаемые результаты:
-поэтапное снижение уровня правонарушений на 30 %;
-обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина от противоправных посягательств;
-совершенствование системы профилактики правонарушений;
-повышения уровня финансирования мероприятий направленных на профилактику правонарушений;
-обеспечение занятостью безработного населения и т.д.

Программа поддержанаместными исполнительными органами, на ее исполнение будут выделены бюджетные средства.

Наша цель объединить усилия всех государственных органов и населения в борьбе с преступностью, конечный результат, который мы видим это обеспечение полной безопасности горожан – подытожил Бекзат Сеилханов


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...