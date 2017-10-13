В Жамбылской области презентовали Концепцию «Безопасный Тараз» на 2017-19 годы»
13 октября 2017, 20:49
Цель Концепции - объединить усилия всех государственных органов и населения в борьбе с преступностью.
В целом сегодня на 10 тысяч населения города приходится 248 преступлений, зарегистрировано 6 015 уголовных правонарушений. В Жамбылской области совершено 10 601 правонарушение, из них по городу Тараз 6 644, что составляет 62,5 % от общего числа. В сравнении с другими городами Республики с почти одинаковым количеством населения этот показатель не превышает 50%. Таким образом, Тараз остается одним из криминогенных городов в Республике. Совершение особо тяжких преступлений возросло на 28 %, из них убийства на 112,5 %. Об этом сообщил прокурор города Бекзат Сеилханов, передает Zakon.kz
Подверглись росту правонарушения совершенные лицами ранее их совершавшими, несовершеннолетними, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также совершенные в общественных местах.
Росту правонарушений среди иных аспектов повлияло нерациональное использования сил и средств органов МПС, их бездействие в охране общественного порядка.
Все это привело к необходимости принятия кардинальных мер по упреждению совершения правонарушений, т.е. разработке детального, целенаправленного плана действий – сказал прокурор города, поэтому по поручению прокурора области нами разработана Концепция «Безопасный Тараз» на 2017-2019 годы».
Концепция представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на снижение уровня правонарушений на территории города, путем принятия обширных мер направленных на устранение причин и условий, способствующих их совершению.
В Плане исполнения Концепции предусмотрен комплекс мероприятий слаженных действий всего правоохранительного сектора, местного исполнительного органа и неправительственных организаций.
Основные ожидаемые результаты:
-поэтапное снижение уровня правонарушений на 30 %;
-обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина от противоправных посягательств;
-совершенствование системы профилактики правонарушений;
-повышения уровня финансирования мероприятий направленных на профилактику правонарушений;
-обеспечение занятостью безработного населения и т.д.
Программа поддержанаместными исполнительными органами, на ее исполнение будут выделены бюджетные средства.
Наша цель объединить усилия всех государственных органов и населения в борьбе с преступностью, конечный результат, который мы видим это обеспечение полной безопасности горожан – подытожил Бекзат Сеилханов
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