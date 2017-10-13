Любовник погибшей в Доминикане голой россиянки рассказал о ней

Погибшая Н.Бородина два года жила в Каннах, занималась оформлением виз и встречала туристов, приезжающих из России и стран СНГ.

Бывший любовник и отец ребенка погибшей в Доминикане российской туристки Александр Палагушкин не слышал о том, что она могла заниматься оказанием эскорт-услуг. Об этом в пятницу, 13 октября, он рассказал телеканалу РЕН ТВ.





«Я вообще не знаю, чем она занималась. Вот у нас есть общий ребенок. Она разве мне скажет, если это так? Мы (наша семья), если бы такое узнали, то давно бы забрали ребенка, и все. У нас никаких сведений об этом нет», — отметил мужчина.





Он пояснил, что, по его данным, погибшая Наталья Бородина два года жила в Каннах, занималась оформлением виз и встречала туристов, приезжающих из России и стран СНГ. Ничего подозрительного в ее жизни он не замечал, в деньгах она также не нуждалась.





В настоящее время Палагушкин направляется в Челябинскую область, где живут родственники погибшей, чтобы забрать сына. Он также отметил, что готов оказать поддержку ее семье и уже связывался с российским консулом.





Ранее подруга погибшей рассказала, что у родственников не хватит средств на транспортировку ее тела на родину. По ее словам, в Челябинской области у Бородиной остались 80-летняя мать и родная сестра, которая воспитывает и своего сына, и сына Натальи.





Ранее стало известно, что 35-летняя россиянка погибла в Доминикане в результате инцидента, который произошел на дороге в аэропорт Пунта-Каны. Обнаженная женщина высунулась в окно автомобиля и задела головой дорожный знак. С тяжелыми травмами она была доставлена в местную больницу, однако спустя некоторое время скончалась. За рулем автомобиля Kia Picanto находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая снимала все происходящее на видео.



