Минсельхоз РК констатирует невыполнение плана по экспорту мяса

Министерство сельского хозяйства РК констатирует невыполнение плана по экспорту мяса, передает передает МИА «Казинформ».





«Что касается экспорта, у нас в этом году запланировано 10 тыс. тонн мяса, а по плану исполнено 34%, или 3,4 тыс. тонн. Это связано с тем, что основной рынок у нас Российская Федерация. Там рубль поднялся, и наша говядина стала не конкурентоспособной по цене. Второе - в Атырауской области были выявлены вспышки нодулярного дерматита. Это тоже явилось сдерживающим фактором», - пояснил директор Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РК Азамат Сагинбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.





Он также остановился на вопросе экспорта мяса в Китай.





«В Китай вопрос все еще стоит. Опять же в связи с тем, что нодулярный дерматит был выявлен в Атырауской области и Китай в настоящее время закрыт полностью для казахстанского экспорта мяса. Сейчас Комитетом ветеринарного контроля проводится работа по открытию зоны и как только будет решен этот вопрос , мы думаем, что начнется экспорт в Китай», - добавил Азамат Сагинбаев.





Автор: Серик Сабеков