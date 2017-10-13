В США сняли на видео настоящего дракона

В штате Монтана сняли удивительное видео. На нем отображено странное чудовище с огромными крыльями и длинным хвостом. Удивительно, однако, оно сильно напоминает дракона из мифов и сказок

Мужчина снимал на видео при помощи квадрокоптера живописность местного озера и совершенно случайно запечатлел летающего дракона.

Когда же его видео попало в Сеть, на счет монстра стали разгораться жаркие споры. Некоторые пользователи согласны, что это действительно дракон, другие считают, что на видео запечатлен птеродактель, кто-то же уверяет, что на самом деле это воздушный змей или беспилотник. Скептики же уверенны, что видео – подделка.





Криптозоологов заинтересовал этот сюжет. Они считают, что запечатленную ситуацию следует досконально исследовать, чтобы узнать может это действительно дракон. Возможно, когда-то вымершие драконы существуют, они обитают в параллельных мирах и иногда им удается прорваться в наш мир.