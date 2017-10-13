В США сняли на видео настоящего дракона
13 октября 2017, 22:02
Скептики же уверенны, что видео – подделка.
В штате Монтана сняли удивительное видео. На нем отображено странное чудовище с огромными крыльями и длинным хвостом. Удивительно, однако, оно сильно напоминает дракона из мифов и сказок, сообщает Новости планеты.
Мужчина снимал на видео при помощи квадрокоптера живописность местного озера и совершенно случайно запечатлел летающего дракона.
Когда же его видео попало в Сеть, на счет монстра стали разгораться жаркие споры. Некоторые пользователи согласны, что это действительно дракон, другие считают, что на видео запечатлен птеродактель, кто-то же уверяет, что на самом деле это воздушный змей или беспилотник. Скептики же уверенны, что видео – подделка.
Криптозоологов заинтересовал этот сюжет. Они считают, что запечатленную ситуацию следует досконально исследовать, чтобы узнать может это действительно дракон. Возможно, когда-то вымершие драконы существуют, они обитают в параллельных мирах и иногда им удается прорваться в наш мир.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883255-f0c913777b9c2cea19eaf647a2435655
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...