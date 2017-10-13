Жителю Шымкента сообщили в ЦОНе, что он числится мёртвым

Житель Шымкента пытается доказать, что он жив и здоров. 25-летнему Багдату Жумадилову месяц назад сообщили в местном ЦОНе, что его давно нет в живых. Официально 16 лет, сообщает сообщает 24.kz





Правда, за это время мужчина успел получить диплом, отслужить в армии, а затем еще и жениться. Живому покойнику в местном ЦОНе уже не рады. Багдат Жумадилов каждый день является к ним и требует исправить чудовищную ошибку - вернуть его с того света.





Багдат Жумадилов, житель Шымкента:

- Я жив, но по документам в базе мертв. До этого мне в ЦОНе сказали, что это вина ЗАГСа, а сегодня уже винят Центр занятости и социальных программ. Говорят: ошибку сделали в Кызылординской области Шиелийском районе. Хотя я там никогда не был, и семья моя тоже. Как мог умереть там? Документально мужчины не существует уже 16 лет, только вот узнал он об этом совсем недавно. Собственная смерть помешала ему сделать свидетельство о рождении сыну. Чья-то грубая ошибка оставила ребенка сиротой, жалуется мужчина. Для остальных родственников новость тоже стала неожиданной.





Улбала Абилдаева, мать Б.Жумадилова:

- У меня сын жив, как он может числиться мертвым? Я ночью не сплю, думаю об этом, переживаю. Сейчас Багдат решительно намерен вернуться с того света. Он обивает пороги сразу нескольких ведомств. Но кто заживо его похоронил, специалисты никак не могут определить. Мол, много лет прошло. А вот вернуть к жизни теперь обещают за две недели.

Клара Тилеуова, представитель сектора ЗАГС г.Шымкент:

- Мы отправляем его заявление в вышестоящий орган - Министерство юстиции РК. Там решится вопрос. А кто виноват, кто дал статус умершего, такими данными я не располагаю.





Багдат Жумадилов уже и сам не хочет искать виновного. Говорит, главное вернуться к жизни. Уж слишком мешает статус покойника.



