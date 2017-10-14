ДТП в пятницу, 13-го: четыре человека пострадали в аварии на Каскеленской трассе

В Алматы поздним вечером, в пятницу, 13-го произошло ДТП п о Каскеленской трассе напротив ресторана «Бахар». В рез ультате пострадало четыре человека, которые были в срочном порядке госпитализированы, передает передает Zakon.kz





Как отмечают очевидцы, автомобиль Nissan Primera двигался в сторону города, а в это время на развороте встречный автомобиль LADA Largus начал разворачиваться и не пропустил Nissan. В результате произошло столкновение.





Машины раскидало. LADA Largus улетела вправо. Nissan откинуло на разделительную аллею, где машина снесла столб и остановилась.





Пострадали четверо пассажиров Nissan: две взрослые женщины и двое детей, возрастом один и три с половиной года.







































































