ДТП в пятницу, 13-го: четыре человека пострадали в аварии на Каскеленской трассе
14 октября 2017, 00:31
Среди пострадавших пассажиров Nissan двое маленьких детей.
В Алматы поздним вечером, в пятницу, 13-го произошло ДТП по Каскеленской трассе напротив ресторана «Бахар». В результате пострадало четыре человека, которые были в срочном порядке госпитализированы, передает Zakon.kz
Как отмечают очевидцы, автомобиль Nissan Primera двигался в сторону города, а в это время на развороте встречный автомобиль LADA Largus начал разворачиваться и не пропустил Nissan. В результате произошло столкновение.
Машины раскидало. LADA Largus улетела вправо. Nissan откинуло на разделительную аллею, где машина снесла столб и остановилась.
Пострадали четверо пассажиров Nissan: две взрослые женщины и двое детей, возрастом один и три с половиной года.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883262-265d07e34de4b68a8e7eb2a234769586
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...