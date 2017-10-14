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ДТП в пятницу, 13-го: четыре человека пострадали в аварии на Каскеленской трассе

14 октября 2017, 00:31

Среди пострадавших пассажиров Nissan двое маленьких детей.

В Алматы поздним вечером, в пятницу, 13-го произошло ДТП по Каскеленской трассе напротив ресторана «Бахар». В результате пострадало четыре человека, которые были в срочном порядке госпитализированы, передает Zakon.kz

Как отмечают очевидцы, автомобиль Nissan Primera двигался в сторону города, а в это время на развороте встречный автомобиль LADA Largus начал разворачиваться и не пропустил Nissan. В результате произошло столкновение.

Машины раскидало. LADA Largus улетела вправо. Nissan откинуло на разделительную аллею, где машина снесла столб и остановилась.

Пострадали четверо пассажиров Nissan: две взрослые женщины и двое детей, возрастом один и три с половиной года.































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