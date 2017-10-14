Названы три фактора обвала доллара
14 октября 2017, 00:09
Мир может отвернуться от всемогущего доллара.
Курс американской валюты в перспективе будет падать, так как геополитическая напряженность вынуждает многих искать альтернативу американскому доллару. Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди в макроэкономическом обзоре по валютному рынку «Мир отвернулся от всемогущего доллара» назвал три фундаментальных катализатора, которые негативно скажутся на перспективах доллара США, передает Lenta.ru
Главным негативным фактором Харди называет постоянный рост Китая, который начинает играть все более важную роль в мировой экономике и на финансовых рынках. Однако перед КНР стоит сложная задача — «избавиться от пузыря перед 19-м съездом партии в октябре 2017 года, не навредив внутренней и мировой экономике».
На втором месте, по мнению стратега Saxo Bank, находится геополитическая напряженность, вызванная ситуацией вокруг Северной Кореи. По словам Харди, сложная ситуация в регионе может подорвать отношения между США и Китаем, что негативно скажется на американской валюте. Не менее важную роль он отводит Японии, которой придется выбирать собственный вектор внешней политики.
Наконец, третьим катализатором эксперт называет ослабление альянса между Европейским союзом и США. Харди отмечает, что перед ЕС встает вопрос о самостоятельности на геополитической арене на фоне очередной победы Ангелы Меркель в Германии.
«Ожидается, что доллар США продолжит сдавать позиции, хотя в четвертом квартале это снижение может не носить столь же односторонний характер, какой наблюдался на протяжении почти всего этого года», — говорится в обзоре. Вдобавок, по мнению Харди, на доллар в ближайшее время окажет влияние недооцененный дефицит бюджета США, который увеличится на фоне жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы США (повышение ключевой ставки).
Также на курс может повлиять потенциальное соглашение между Саудовской Аравией, которая является одной из крупнейших нефтедобывающих стран, и Китаем — крупнейшим импортером нефти. Суть соглашения сводится к уходу от расчетов в долларах и переходу на юани.
Фото: FromUA.NEWS
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