2,7 млн казахстанцев могут быть не охвачены обязательным медстрахованием - МЗ РК

На сегодня в Фонд уже перечислили более 13 млрд тенге 4,5 млн казахстанцев. Они смогут с 1 января 2018 года получать медуслуги по новым правилам.

Почти 3 миллиона казахстанцев могут быть не охвачены обязательным медицинским страхованием. Речь идет о самозанятых гражданах, которые не зарегистрированы в качестве предпринимателей. Об этом рассказала вице-министр здравоохранения Лязат Актаева в республиканской общественной приемной партии «Нұр Отан», передает передает телеканал Астана





По словам специалистов, сегодня важно, чтобы эти категории граждан своевременно и в полном объеме начали делать отчисления. При этом, как отмечают в самом Фонде, проверить добросовестность своего работодателя можно на сайте электронного правительства.





Елена Бахмутова, председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования": Совместно с Е-gov мы запустили такую услугу по которой каждый человек, имея ЭЦП через свой личный кабинет может увидеть, какие поступления и взносы за него перечислены. И если увидит какую-либо разницу, он может заявление, как непосредственно своему работодателю, так и в Фонд. Кроме того, есть механизм возврата, ошибочно перечисленных взносов на основании заявления. Кстати, он работает, довольно эффективно.





Отмечу, сегодня на тематическом приеме в общественной приемной партии "Нұр Отан" астанчане получили информацию из первых уст. Отвечали на вопросы представители Минздрава, Минтруда и Соцзащиты, Фонда социального медстрахования, а также депутаты.





На сегодня в Фонд уже перечислили более 13 миллиардов тенге 4,5 миллиона казахстанцев. Они теоретически смогут с 1 января следующего года получать медуслуги по новым правилам.











