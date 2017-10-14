Трамп объявил об ужесточении позиции США к Ирану

Иран никогда, я подчеркиваю, никогда, не заполучил ядерное оружие - Трамп.

Президент США Дональд Трамп объявил о пересмотре его администрацией прежней стратегии США в отношении Ирана, о санкциях в отношении Корпуса Стражей Исламской революции и возможности отказа от ранее заключенного ядерного соглашения с Ираном , сообщает , сообщает Вести.ru





В своем выступлении Дональд Трамп фактически переложил ответственность принятия решения по дальнейшему выполнению ядерной сделки с Ираном на Конгресс США, заявив о том, что отказался подтвердить американским конгрессменам соблюдение соглашения по ядерной программе со стороны Ирана.





"Я объявляю, что мы не можем и не будем выпускать подобное подтверждение. Я приказал полностью пересмотреть стратегию в отношении иранского режима. Сегодня я объявляю о нашей стратегии наряду с целым рядом крупных шагов, которые мы предпримем, чтобы противодействовать враждебным акциям иранского режима и позаботиться о том, чтобы Иран никогда, я подчеркиваю, никогда, не заполучил ядерное оружие. Мы введем дополнительные финансовые санкции против режима".





Конгресс требует от президента США подтверждать выполнение Ираном взятых на себя обязательств по сделке каждые 90 дней. В апреле и июле этого года Трамп уже подтверждал соблюдение условий сделки. Остается еще 60 дней для того момента, как конгрессу придется принять решение по возобновлении санкций, отмененных в рамках заключенной сделки.





Кроме этого Трамп объявил о том, что США "за поддержку терроризма" вводят санкции против КСИР, а также трех иранских компаний и одной компании из Китая. Новые санкции США против Ирана опубликованы на сайте Минфина США.



