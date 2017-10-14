Неуступчивые водители: в Алматы Honda CR-V и Renault не поделили дорогу
14 октября 2017, 01:39
В ДТП, к счастью, никто не пострадал.
В Алматы, в ночь с пятницы на субботу произошло ДТП на пересечении улиц Жарокова и Байкадамова, передает Zakon.kz
Как выяснилось, водитель на автомобиле Honda CR-V ехал вниз в правом ряду, а автомобиль Renault двигался вверх. Водитель Renault при повороте на Байкадамова не пропустил встречную машину и они естественно столкнулись.
От удара Renault откинуло на разделительную аллею, ближе к пешеходной дорожке. Отметим, что водителю этого авто сказочно повезло, что в тот момент никто не переходил дорог и там вообще никого не было. Иначе были бы жертвы. А так, кроме автомобилей в аварии никто не пострадал.
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