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Неуступчивые водители: в Алматы Honda CR-V и Renault не поделили дорогу

14 октября 2017, 01:39

В ДТП, к счастью, никто не пострадал.

В Алматы, в ночь с пятницы на субботу произошло ДТП на пересечении улиц Жарокова и Байкадамова, передает Zakon.kz

Как выяснилось, водитель на автомобиле Honda CR-V ехал вниз в правом ряду, а автомобиль Renault двигался вверх. Водитель Renault при повороте на Байкадамова не пропустил встречную машину и они естественно столкнулись.

От удара Renault откинуло на разделительную аллею, ближе к пешеходной дорожке. Отметим, что водителю этого авто сказочно повезло, что в тот момент никто не переходил дорог и там вообще никого не было. Иначе были бы жертвы. А так, кроме автомобилей в аварии никто не пострадал.



























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