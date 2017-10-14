Врачи вывели из критического состояния пострадавших темиртауских металлургов

Несмотря на то, что трое рабочих металлургии переведены из реанимации, вопрос об их скорой выписке не стоит.

Врачи успешно провели реанимационные мероприятия и вывели из критического состояния троих работников металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау», которые получили ожоги на производстве , передает , передает МИА «Казинформ»





«Состояние троих рабочих, которые находились в реанимации, улучшилось. Двое переведены из реанимации центральной больницы Темиртау в Караганду в центр ортопедии и травматологии имени Макажанова. Третий переведен также в Караганду, но в областной медицинский центр», - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.





Несмотря на то, что трое рабочих металлургии переведены из реанимации, вопрос об их скорой выписке не стоит. Предстоит длительный курс лечения. Состояние троих других - средней степени тяжести. Именно они уже контактируют с сотрудниками органа следствия и дают первые показания о случившейся 12 октября в полдень производственной аварии. Коллеги пострадавших заявили об отсутствии фактов нарушений техники безопасности со стороны пострадавших.





По их словам, стаж работы большинства госпитализированных - более 20 лет. Один из них даже возглавлял бригады в разные периоды времени. Некоторые из пострадавших являются наставниками молодых практикантов и проводили для них мастер-классы.





Напомним, ЧП произошло 12 октября в 11.29 на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» на коксопроизводстве. По предварительным данным, произошел хлопок газа на газопроводе № 1, который впоследствии воспламенился. Шестеро рабочих получили ожоги. Между тем, 11 октября в 8 часов утра на территории комбината погиб рабочий. Перевозивший чугунные ковши между цехами машинист грузового состава переехал по железной дороге рабочего. Его труп прямо на рельсах обнаружили монтажники, которые в момент трагедии работали рядом. Погибший числился в ТОО «Техол-Монтаж», которое выиграло тендер и выполняло в компании строительно-монтажные работы.





Автор: Айнур Балакешова