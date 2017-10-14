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Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук родила первенца

14 октября 2017, 01:15

Сама знаменитость пока не прокомментировала новость.

Появилась информация, что российская певица, ведущая и актриса Юлия Ковальчук впервые стала мамой. Сама знаменитость пока не прокомментировала новость, передает Dni.ru

Как сообщил источник, близкий к окружению звезды, Юлия подарила своему супругу – певцу Алексею Чумакову – дочь, передает портал WMJ.ru. Однако официального подтверждения этой информации пока нет, что неудивительно: пара долгое время скрывала грядущее пополнение.

О том, что Юлия беременна, супруги объявили только в конце сентября, снявшись для обложки журнала "OK!". На фото звезда продемонстрировала округлившийся животик. "Это не просто самое главное, это волшебство и чудо, и я уверена, что вы поймете, почему мы так бережно и аккуратно относимся к этому событию и не афишировали его долгое время)", – писала Ковальчук в своем микроблоге.

Отметим, слух о том, что артистка ждет ребенка, распространился в СМИ и соцсетях весной этого года. Поводом для подозрений общественности стали редкие выходы экс-солистки группы "Блестящие" в свет, выбор нарядов свободного кроя, а также некоторые изменения в ее внешности.

Фото: Plitkar

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