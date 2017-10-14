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Рухани ответил на заявление Трампа по Ирану

14 октября 2017, 01:33

Он заявил, что ядерная сделка останется в силе и не будет пересмотрена.

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа, что Соединённые Штаты пересмотрели свою стратегию в отношении Тегерана и что ядерное соглашение с ним может быть расторгнуто в любой момент, передает RT.

«Замечания мистера Трампа относительно Ирана не содержат ничего, кроме ругательств и кучи бредовых заявлений в отношении иранского народа», — приводит Press TV слова Рухани.

Также он отметил, что ядерная сделка останется в силе и не будет пересмотрена.

Ранее лидеры Германии, Франции и Британии выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном.

МИД России также выступил за сохранение сделки.

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что Трамп не может единолично отменить соглашение по ядерной сделке с Ираном.

Фото: SalamNews

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