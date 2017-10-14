Рухани ответил на заявление Трампа по Ирану

Он заявил, что ядерная сделка останется в силе и не будет пересмотрена.

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа, что Соединённые Штаты пересмотрели свою стратегию в отношении Тегерана и что ядерное соглашение с ним может быть расторгнуто в любой момент, передает передает RT





«Замечания мистера Трампа относительно Ирана не содержат ничего, кроме ругательств и кучи бредовых заявлений в отношении иранского народа», — приводит Press TV слова Рухани.





Также он отметил, что ядерная сделка останется в силе и не будет пересмотрена.





Ранее лидеры Германии, Франции и Британии выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном.





МИД России также выступил за сохранение сделки.





Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что Трамп не может единолично отменить соглашение по ядерной сделке с Ираном.



