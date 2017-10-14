Рухани ответил на заявление Трампа по Ирану
14 октября 2017, 01:33
Он заявил, что ядерная сделка останется в силе и не будет пересмотрена.
Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа, что Соединённые Штаты пересмотрели свою стратегию в отношении Тегерана и что ядерное соглашение с ним может быть расторгнуто в любой момент, передает RT.
«Замечания мистера Трампа относительно Ирана не содержат ничего, кроме ругательств и кучи бредовых заявлений в отношении иранского народа», — приводит Press TV слова Рухани.
Также он отметил, что ядерная сделка останется в силе и не будет пересмотрена.
Ранее лидеры Германии, Франции и Британии выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном.
МИД России также выступил за сохранение сделки.
Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что Трамп не может единолично отменить соглашение по ядерной сделке с Ираном.
Фото: SalamNews
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