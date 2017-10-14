В субботу в Казахстане возможен дождь
14 октября 2017, 06:00
Местами на севере и западе - туман.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается дождь, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами на севере и западе - туман.
В Алматинской области в районе Жаланашколя ночью усиление ветра 20-25 м/с.
В Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с.
В Акмолинской, днем в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казхстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской, ночью и утром в Атырауской областях местами-туман.
В Астане: преимущественно облачно, 12°.
В Алматы: преимущественно ясно, +20°.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Проза.ру
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