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В субботу в Казахстане возможен дождь

14 октября 2017, 06:00

Местами на севере и западе - туман.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается дождь, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами на севере и западе - туман.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ночью усиление ветра 20-25 м/с.

В Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской, днем в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казхстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, ночью и утром в Атырауской областях местами-туман.

В Астане: преимущественно облачно, 12°.

В Алматы: преимущественно ясно, +20°.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Проза.ру

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