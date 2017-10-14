В Верховном Суде состоялась встреча с НПП «Атамекен»

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Рустам Журсунов, а также ряд директоров департаментов. От судебной системы председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Елис Абдыкадыров, судьи высшего судебного органа, руководство Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде , передает Zakon.kz





Цель встречи – обсуждение текущих вопросов по улучшению бизнес-среды в Казахстане.





Открывая встречу, Е.Абдыкадыров подчеркнул, что на сегодня уровень судебной защиты прав граждан и интересов бизнеса в Казахстане отвечает по основным параметрам передовым международным стандартам. Реформы последних лет в рамках Плана Нации позволили сделать правосудие одним из самых доступных и оперативных в мире. В рейтинге Ведение бизнеса Всемирного Банка, судебная система Казахстана последние два года входит в первую десятку стран мира.





Вместе с тем есть ряд проблем, связанных с субъективной оценкой деятельности судов со стороны предпринимателей. Особенно данный тренд наблюдается в регионах. Это показывают соцопросы, в том числе проводимые международными структурами.





В этой связи, Е.Абдыкадыров подчеркнул важность усиления взаимодействия Верховного Суда и НПП «Атамекен» по вопросам судебной защиты бизнеса. Приоритетное внимание следует уделить вопросам правового просвещения бизнес-кругов в регионах, в том числе по таким принципиальным вопросам как обеспечение независимости судебной власти и институциональная оценка деятельности судов. Сегодня это особо значимо для правильного внутреннего и международного мониторинга развития всех сфер республики, в том числе по таким параметрам как защита инвестиций и развитие экономики.





Для усиления совместной работы большое значение имеет Меморандум о сотрудничестве между НПП «Атамекен» и аппаратом Верховного Суда от 2014 года. Кроме того, предлагается создать совместные мобильные группы: по работе над рейтинговыми показателями Казахстана, совершенствованию законодательства, разъяснению судебной практики по корпоративным спорам. Суды готовы принять активное участие в разъяснительной работе через канал «Atameken Business Channel». Для замера настроений бизнес-среды и уровня восприятия проводимой судами работы, НПП «Атамекен» предложено провести независимый соцопрос по работе судебной системы.





В рамках встречи Руководитель Департамента Верховного Суда Нурсерик Шарипов презентовал представителям НПП возможности «электронного правосудия» с акцентом на сервисы «Судебный кабинет», «Новый банк судебных актов» и др.





В ходе мероприятия состоялся заинтересованный обмен мнениями по всем поднимаемым вопросам. Между участниками было найдено взаимопонимание о необходимости активизации совместной работы. Принято решение о разработке Дорожной карты с указанием конкретных мер сотрудничества.





Фото: sud.gov.kz







