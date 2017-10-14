Оговорка министра вызвала «фейспалм» у Путина
14 октября 2017, 06:43
Путин засмеялся и закрыл лицо ладонями.
Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев на совещании у президента по вопросам развития сельского хозяйства рассмешил Владимира Путина, перепутав Индонезию и Южную Корею, сообщает "Взгляд".
В ходе заседания Ткачев приводил в пример Германию, которая значительную часть своей свинины поставляет в том числе в Индонезию. На это Путин отметил, что Индонезия – мусульманская страна, а значит, свинину там не едят. «Хорошо. Южная Корея», - поправился Ткачев. «Какая разница?», - добавил он с улыбкой спустя некоторое время.
Путин засмеялся и закрыл лицо ладонями (в Сети этот жест называют «фейспалмом»).
Фрагмент видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Ткачев: Германия свинину продает в Китай, Индонезию— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 октября 2017 г.
Путин: Это мусульманская страна, свинину не едят.
Ткачев: Ну Южная Корея! Какая разница? pic.twitter.com/uSkTkT5KRZ
Фото: скриншот
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