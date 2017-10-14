Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Оговорка министра вызвала «фейспалм» у Путина

14 октября 2017, 06:43

Путин засмеялся и закрыл лицо ладонями.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев на совещании у президента по вопросам развития сельского хозяйства рассмешил Владимира Путина, перепутав Индонезию и Южную Корею, сообщает "Взгляд".

В ходе заседания Ткачев приводил в пример Германию, которая значительную часть своей свинины поставляет в том числе в Индонезию. На это Путин отметил, что Индонезия – мусульманская страна, а значит, свинину там не едят. «Хорошо. Южная Корея», - поправился Ткачев. «Какая разница?», - добавил он с улыбкой спустя некоторое время.

Путин засмеялся и закрыл лицо ладонями (в Сети этот жест называют «фейспалмом»).

Фрагмент видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Фото: скриншот

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...