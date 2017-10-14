Оговорка министра вызвала «фейспалм» у Путина

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев на совещании у президента по вопросам развития сельского хозяйства рассмешил Владимира Путина, перепутав Индонезию и Южную Корею, сообщает " Взгляд ".





В ходе заседания Ткачев приводил в пример Германию, которая значительную часть своей свинины поставляет в том числе в Индонезию. На это Путин отметил, что Индонезия – мусульманская страна, а значит, свинину там не едят. «Хорошо. Южная Корея», - поправился Ткачев. «Какая разница?», - добавил он с улыбкой спустя некоторое время.





Путин засмеялся и закрыл лицо ладонями (в Сети этот жест называют «фейспалмом»).





Фрагмент видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.





Ткачев: Германия свинину продает в Китай, Индонезию

Путин: Это мусульманская страна, свинину не едят.

Ткачев: Ну Южная Корея! Какая разница? pic.twitter.com/uSkTkT5KRZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 октября 2017 г.