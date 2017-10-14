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В Актау водители и работники АЗС едва не подрались

14 октября 2017, 07:05

По словам автовладельцев, им пришлось простоять в очереди более пяти часов за газом.

В Актау в очереди на одной из автогазозаправочных станций (АГЗС), принадлежащей компании "Казмунайгаз", произошел конфликт между водителями и работниками заправки, сообщает "Лада".

По словам автовладельцев, им пришлось простоять в очереди более пяти часов за газом.

"Мы простояли в очереди несколько часов. В 15.00 нам заправщик сказал, что газа нет. Хотя газовоз к ним приезжал в 12 часов дня. Получается, что за два-три часа они полностью отпустили несколько тонн топлива. Оператор "Казмунайгаз" ведет себя очень агрессивно, ругается и кидается на нас. Он прямо перед нашим носом пропускал других водителей вне очереди. Почему АГЗС, которые должны работать 24 часа в сутки, закрываются?" - жалуются водители. Сотрудники АГЗС отметили, что за два часа они реализовали четыре тонны сжиженного газа. "В 12.30 мы открылись и за два часа все реализовали. Мы объясняем водителям, чтобы они не стояли в очереди, так как газа нет и когда будет - неизвестно", - говорят сотрудники автозаправки.



Фото: скриншот

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