Тимошенко намерена баллотироваться в президенты

"Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", — сказала политик.





Она отметила, что ранее поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на посту премьер-министра, однако это не изменило к лучшему ситуацию в стране, и теперь она "никому не передаст" свой голос.





Тимошенко также выступила с критикой в адрес Петра Порошенко и заявила, что действующий президент занимается отмыванием денег на "фиктивных контрактах", связанных с оборонным сектором.



