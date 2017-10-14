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Тимошенко намерена баллотироваться в президенты

14 октября 2017, 07:25

Тимошенко также выступила с критикой в адрес Петра Порошенко и заявила, что действующий президент занимается отмыванием денег.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко собирается участвовать в выборах президента Украины в 2019 году, сообщает РИА Новости.

"Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", — сказала политик.

Она отметила, что ранее поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на посту премьер-министра, однако это не изменило к лучшему ситуацию в стране, и теперь она "никому не передаст" свой голос.

Тимошенко также выступила с критикой в адрес Петра Порошенко и заявила, что действующий президент занимается отмыванием денег на "фиктивных контрактах", связанных с оборонным сектором.

"Когда я смотрела, как президент Украины ест борщ с солдатами и рассказывает, как вкусно готовят в его семье, но при этом проводит махинации и отмывает огромные финансовые ресурсы бюджета на фиктивных контрактах для обеспечения армии, я подумала о грани цинизма", — сказала она в эфире телеканала.

Соцопрос группы "Рейтинг", проведенный в мае, показал, что Тимошенко является самым популярным политиком на Украине — ее поддерживают 15% избирателей. За президента Петра Порошенко на предстоящих выборах готовы проголосовать только 12%.

Фото: РИА Новости

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