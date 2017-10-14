КХЛ оштрафовала нападающего «Барыса»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Югра» — «Барыс», сообщает Sports.kz





Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Барыса» Мэттью Фрэттина наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть игрока денежному штрафу.





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