КХЛ оштрафовала нападающего «Барыса»
14 октября 2017, 07:44
Большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Югра» — «Барыс», сообщает Sports.kz.
Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Барыса» Мэттью Фрэттина наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть игрока денежному штрафу.
Фото: championat.com
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