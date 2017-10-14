Астронавты на МКС показали трюки со спиннером
14 октября 2017, 08:15
На кадрах астронавты не только крутили спиннер различными способами, но и сами вращались вокруг своей оси.
Астронавты NASA показали, как крутится спиннер в условиях невесомости, сообщает РИА Новости.
На кадрах астронавты не только крутили спиннер различными способами, но и сами вращались вокруг своей оси.
Трюки на МКС продемонстрировали Джозеф Акаба, Рэндольф Джеймс Брезник, Марк Ванде Хей и Паоло Несполи.
Фото: скриншот
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