Избран новый гендиректор ЮНЕСКО

Утверждение нового руководителя ЮНЕСКО ожидается на 39-й Генеральной конференции организации, которая пройдет в следующем месяце. За всю историю организации представитель Франции во второй раз избран на должность гендиректора ЮНЕСКО.

Впервые кандидат от Французской Республики возглавил международную структуру более 50 лет назад. Тогда Исполсовет проголосовал за профессора философии Рене Майо.





Изначально на пост гендиректора ЮНЕСКО были выдвинуты представители девяти стран, однако еще до начала голосования Гватемала и Ирак отозвали свои заявки. В ходе отбора Азербайджан также принял решение снять свою кандидатуру на выборах. Позже свои заявки отозвали Вьетнам, Китай и Ливан. Перед финальным туром с дистанции сошел представитель Египта, уступивший в промежуточном голосовании французскому политику.





Фото: REUTERS/Philippe Wojazer



