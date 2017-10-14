Зафиксировано мощнейшее за 12 лет "солнцетрясение"
14 октября 2017, 09:00
Геомагнитные бури "заработали" пять баллов из девяти возможных.
Информагентства со ссылкой на астрономов сообщили о мощнейшем за последние 12 лет солнцетрясении. 11 октября это вызвало сильную магнитную бурю, которая вывела на короткий срок несколько орбитальных спутников Земли, сообщает БЕЛТА.
Подобные "капризы" Солнца не несут прямой угрозы землянам, но если энергию, выделившуюся в ходе бури, подхватят солнечные ветры, дующие в направлении нашей планеты, это приведет к некоторым ухудшениям самочувствия и скажется на работе приборов. Именно это и происходило в течение нынешней недели.
Геомагнитные бури "заработали" пять баллов из девяти возможных. Основной удар пришелся на Венеру, нам же достались лишь периферийные волны. Подобных всплесков солнечной активности не наблюдали с 2005 года. Последствия солнечной непогоды выразились в полярном сиянии.
Фото: БЕЛТА
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