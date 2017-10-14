В Алматинской области нашли двух сбежавших из дома несовершеннолетних
14 октября 2017, 09:41
Подростки живут в неблагополучных семьях и не раз сбегают из дома.
Полицейские Алматинской области разыскали и возвратили родителям двух сбежавших из дома школьников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел региона.
Оба несовершеннолетних являются жителями села Шелек Енбекшиказахского района, один из них, 16-летний юноша, пропал без вести в конце сентября, другой, 17-летняя девушка, разыскивалась с начала октября.
"Установлено, что оба подростка — из так называемых неблагополучных семей, и неоднократно сбегают из родительского дома. Розыскники Енбекшиказахского РУВД отыскали пропавших несовершеннолетних в Алматы. Оба занимались бродяжничеством. Парня нашли близ автовокзала, а девушку разыскали на рынке", — сообщили в пресс-службе.
С подростками и их родителями полицейские провели очередную профилактическую беседу. Со своей стороны инспекторы ювенальной полиции совместно с администрацией сельской школы взяли обе семьи под строгое попечительство.
Фото: Public Domain
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