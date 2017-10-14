Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Алматинской области нашли двух сбежавших из дома несовершеннолетних

14 октября 2017, 09:41

Подростки живут в неблагополучных семьях и не раз сбегают из дома.

Полицейские Алматинской области разыскали и возвратили родителям двух сбежавших из дома школьников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел региона.

Оба несовершеннолетних являются жителями села Шелек Енбекшиказахского района, один из них, 16-летний юноша, пропал без вести в конце сентября, другой, 17-летняя девушка, разыскивалась с начала октября.

"Установлено, что оба подростка — из так называемых неблагополучных семей, и неоднократно сбегают из родительского дома. Розыскники Енбекшиказахского РУВД отыскали пропавших несовершеннолетних в Алматы. Оба занимались бродяжничеством. Парня нашли близ автовокзала, а девушку разыскали на рынке", — сообщили в пресс-службе.

С подростками и их родителями полицейские провели очередную профилактическую беседу. Со своей стороны инспекторы ювенальной полиции совместно с администрацией сельской школы взяли обе семьи под строгое попечительство.

Фото: Public Domain


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...