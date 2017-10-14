В Алматинской области нашли двух сбежавших из дома несовершеннолетних

Оба несовершеннолетних являются жителями села Шелек Енбекшиказахского района, один из них, 16-летний юноша, пропал без вести в конце сентября, другой, 17-летняя девушка, разыскивалась с начала октября.





"Установлено, что оба подростка — из так называемых неблагополучных семей, и неоднократно сбегают из родительского дома. Розыскники Енбекшиказахского РУВД отыскали пропавших несовершеннолетних в Алматы. Оба занимались бродяжничеством. Парня нашли близ автовокзала, а девушку разыскали на рынке", — сообщили в пресс-службе.





С подростками и их родителями полицейские провели очередную профилактическую беседу. Со своей стороны инспекторы ювенальной полиции совместно с администрацией сельской школы взяли обе семьи под строгое попечительство.





Фото: Public Domain



