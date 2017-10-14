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Гражданка Казахстана скончалась на границе с Кыргызстаном

14 октября 2017, 10:08

По предварительным данным, у женщины был гипертонический криз.

70-летняя гражданка Казахстана скончалась на кыргызско-казахской границе в районе КПП «Токмок — автодорожный», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения КР.

В пресс-службе Госпогранслужбы уточнили, что погибшая не стояла в очереди с кыргызской стороны границы. Женщина вместе с супругом ехала на родину в Казахстан и потеряла сознание, не дойдя до здания контрольно-пропускного пункта.

Пограничники вызвали «скорую», однако родственники женщины повезли ее в больницу Токмока. Казахстанка скончалась в дороге.

По предварительным данным, у женщины был гипертонический криз.


Фото: Sputnik Кыргызстан

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