Гражданка Казахстана скончалась на границе с Кыргызстаном
14 октября 2017, 10:08
По предварительным данным, у женщины был гипертонический криз.
70-летняя гражданка Казахстана скончалась на кыргызско-казахской границе в районе КПП «Токмок — автодорожный», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения КР.
В пресс-службе Госпогранслужбы уточнили, что погибшая не стояла в очереди с кыргызской стороны границы. Женщина вместе с супругом ехала на родину в Казахстан и потеряла сознание, не дойдя до здания контрольно-пропускного пункта.
Пограничники вызвали «скорую», однако родственники женщины повезли ее в больницу Токмока. Казахстанка скончалась в дороге.
По предварительным данным, у женщины был гипертонический криз.
Источник: Sputnik Кыргызстан
Фото: Sputnik Кыргызстан
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