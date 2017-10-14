Гражданка Казахстана скончалась на границе с Кыргызстаном

70-летняя гражданка Казахстана скончалась на кыргызско-казахской границе в районе КПП «Токмок — автодорожный», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения КР.

В пресс-службе Госпогранслужбы уточнили, что погибшая не стояла в очереди с кыргызской стороны границы. Женщина вместе с супругом ехала на родину в Казахстан и потеряла сознание, не дойдя до здания контрольно-пропускного пункта.





Пограничники вызвали «скорую», однако родственники женщины повезли ее в больницу Токмока. Казахстанка скончалась в дороге.





По предварительным данным, у женщины был гипертонический криз.