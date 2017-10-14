Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Полиция США перепутала глазурь с наркотиком

14 октября 2017, 10:35

В результате 65-летний мужчина подал иск, и власти города обязались выплатить ему 37,5 тысячи долларов.

Жителю Флориды Даниэлю Рашингу заплатили 37,5 тысячи долларов компенсации из-за полицейских, перепутавших глазурь пончика с метамфетамином, сообщает Лайф.

В 2015 году полицейские обнаружили в машине Даниэля "метамфетамин". На месте офицеры провели серию тестов, которые показали, что найденная глазурь — запрещённое вещество. В результате пожилого человека задержали и доставили в отдел полиции, где он провёл несколько недель.

— Мой 11-летний опыт борьбы с преступностью чётко подсказывал мне, что обнаруженное вещество, несомненно, является наркотиком, — написал в своём отчёте один из сотрудников полиции.

Позднее лабораторные тесты показали обратное. Как отмечается, более 730 сотрудников полиции затем прошли курс обучения, как правильно проводить тесты "на месте инцидента".

— Я не мог в это поверить. Я даже никогда не курил сигарету, не говоря уже об употреблении метамфетамина, — заявил Даниэль.

В результате 65-летний мужчина подал иск, и власти города обязались выплатить ему 37,5 тысячи долларов.

Фото: © Orlando Sentinel

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...