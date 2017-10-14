Полиция США перепутала глазурь с наркотиком

В 2015 году полицейские обнаружили в машине Даниэля "метамфетамин". На месте офицеры провели серию тестов, которые показали, что найденная глазурь — запрещённое вещество. В результате пожилого человека задержали и доставили в отдел полиции, где он провёл несколько недель.





— Мой 11-летний опыт борьбы с преступностью чётко подсказывал мне, что обнаруженное вещество, несомненно, является наркотиком, — написал в своём отчёте один из сотрудников полиции.





Позднее лабораторные тесты показали обратное. Как отмечается, более 730 сотрудников полиции затем прошли курс обучения, как правильно проводить тесты "на месте инцидента".





— Я не мог в это поверить. Я даже никогда не курил сигарету, не говоря уже об употреблении метамфетамина, — заявил Даниэль.





В результате 65-летний мужчина подал иск, и власти города обязались выплатить ему 37,5 тысячи долларов.



