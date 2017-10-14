Н.Нигматулин встретился со Спикером турецкого парламента
14 октября 2017, 10:41
Собеседники уделили внимание взаимодействию в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств.
В Санкт-Петербурге в рамках участия в 137-ой Ассамблее Межпарламентского Союза Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел ряд двусторонних встреч, сообщает Zakon.kz.
Вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества обсуждены в ходе беседы Н.Нигматулина со Спикером Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахраманом.
Собеседники уделили внимание взаимодействию в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств. При этом отмечена актуальность парламентской дипломатии в условиях вызовов современности.
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