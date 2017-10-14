В ВКО стартовал первый полноформатный Центр обслуживания предпринимателей
14 октября 2017, 10:48
Данная инициатива получила поддержку властей области.
В ВКО стартовал первый полноформатный Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП) на базе действующего совместного ЦОП-а Фонда развития предпринимательства АО "Даму" и Палаты предпринимателей ВКО. В Центре расширили перечень оказываемых сервисных услуг, сообщает Zakon.kz.
В настоящее время оказывается 8 видов сервисных услуг: информационное консультирование по Госпрограммам, услуги специалиста ЦОНа и обучение по программе «Бизнес школа». С августа 2017 года представители Прокуратуры области оказывают консультации бизнесменам «Дежурный Прокурор». Кроме того, по вопросам согласования технических условий, по подведению инженерной инфраструктуры субъектам МСБ размещены 3 консультанта из числа абонентских служб субъектов естественных монополий (Водоканал, Тепловые сети, РЭК) и представитель «Казахинвест».
В день запуска Центр посетил аким области Даниал Ахметов и проверил нововведения. В ходе визита глава региона дал поручения руководителям департамента госдоходов, управления юстиции и Центра ГЧП в двухдневный срок предоставить консультантов для улучшения качества оказываемых услуг.
«Здесь мы сосредоточили все, что нужно бизнесменам. В ЦОП работают сотрудники комитета земельных отношений, представители всех инфраструктур - Водоканал, Тепловые сети, энергетической компании и таможенные службы. Через день здесь будут сидеть представители департамента госдохода, управления юстиции и центра ГЧП. На сегодня есть все, чтоб бизнесмен пришел и из одного источника получил ответы»,- сказал Д. Ахметов.
В свою очередь директор Палаты предпринимателей Игорь Шацкий поделился планами на будущее.
«У нас подобные помещения и аналогичные службы есть в городе Семей. Хотелось бы выйти на такой же формат»,- заявил И. Шацкий.
Данная инициатива получила поддержку властей области. В скором времени по предложению Палаты Предпринимателей ВКО в городе Семей откроют на базе действующего Центра полноформатный центр обслуживания предпринимателей.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883290-142781ec319a35b40c4755da473a888f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...