В МИР РК назначили директора департамента развития транзита и транспортной логистики

Серик Башимов назначен директором департамента развития транзита и транспортной логистики Министерства по инвестициям и развитию РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу ведомства в Facebook





Серик Башимов Аралтаевич родился 20 мая 1979 года в Карагандинской области.





В 2001 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «Инженер-строитель», в 2003 году окончил Карагандинский институт актуального образования "Болашак" по специальности «Юриспруденция», в 2016 году окончил магистратуру в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Государственное и местное управление».





Начал трудовую деятельность в 2002 году ведущим специалистом отдела планирования Управления экономики и планирования Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК. В 2008-2010 годы работал главным экспертом управления государственных закупок в департаменте административной работы и государственных закупок Министерства транспорта и коммуникаций РК.





С мая 2010 года трудился главным экспертом управления аналитической работы Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК. В 2011-2013 годы был начальником управления транзитной политики Департамента стратегического планирования и развития транспортно-коммуникационного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК.





С мая 2013 года заместитель директора Департамента развития транзита и транспортной логистики Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.



