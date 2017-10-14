Дычко одержал вторую победу нокаутом на профи-ринге
14 октября 2017, 11:02
Его соперником был американский дебютант Родригес Кейдж.
Казахстанский боксер Иван Дычко (1-0, 1 КО) провел свой второй бой в профессионалах, сообщает Sports.kz.
Он выступил в рамках вечера бокса на арене A La Carte в Тампе (США, штат Флорида). Его соперником был американский дебютант Родригес Кейдж.
Бой завершился нокаутом в исполнении Дычко в третьем раунде. Эта победа стала для Ивана второй на профессиональном уровне и второй досрочной. Кейдж начал карьеру с поражения.
Фото: sports.kz
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