Дычко одержал вторую победу нокаутом на профи-ринге

Казахстанский боксер Иван Дычко (1-0, 1 КО) провел свой второй бой в профессионалах, сообщает Sports.kz





Он выступил в рамках вечера бокса на арене A La Carte в Тампе (США, штат Флорида). Его соперником был американский дебютант Родригес Кейдж.





Бой завершился нокаутом в исполнении Дычко в третьем раунде. Эта победа стала для Ивана второй на профессиональном уровне и второй досрочной. Кейдж начал карьеру с поражения.





Фото: sports.kz



