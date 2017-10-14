Актер из "Игры престолов" извинился за шутку с изнасилованием

В 2011 году на фестивале Comic-Con в Сан-Диего актер объяснил свою любовь к фентези возможностью "насиловать красивых женщин".





"Я крайне разочарован в себе из-за бесчувственных выражений, которые я себе позволил в тот день. Я знаю, что мои самые искренние извинения не смогут вернуть те обидные слова назад. Изнасилование и сексуальные домогательства могут коснуться каждого. Я сделал поистине оскорбительное высказывание. Это неприемлемо, и я приношу глубочайшие извинения за свои слова", — написал Момоа.













Актер извинился на волне секс-скандала , разразившегося вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Ранее актер Бен Аффлек также извинился за непристойные действия по отношению к телеведущей.





Фото: Home Box Office, Inc.



