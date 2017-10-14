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Актер из "Игры престолов" извинился за шутку с изнасилованием

14 октября 2017, 11:10

В 2011 году на фестивале Comic-Con в Сан-Диего актер объяснил свою любовь к фентези возможностью "насиловать красивых женщин".

Актер Джейсон Момоа, сыгравший роль кхала Дрого в сериале "Игра престолов", извинился за непристойную шутку, которую сделал несколько лет назад, передает РИА Новости.

В 2011 году на фестивале Comic-Con в Сан-Диего актер объяснил свою любовь к фентези возможностью "насиловать красивых женщин".

"Я крайне разочарован в себе из-за бесчувственных выражений, которые я себе позволил в тот день. Я знаю, что мои самые искренние извинения не смогут вернуть те обидные слова назад. Изнасилование и сексуальные домогательства могут коснуться каждого. Я сделал поистине оскорбительное высказывание. Это неприемлемо, и я приношу глубочайшие извинения за свои слова", — написал Момоа.



Актер извинился на волне секс-скандала, разразившегося вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Ранее актер Бен Аффлек также извинился за непристойные действия по отношению к телеведущей.

Фото: Home Box Office, Inc.


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