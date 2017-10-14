Тимошенко считает, что Порошенко нужно отрубить руку
14 октября 2017, 11:20
Политик сравнила президента со Змеем Горынычем, у которого на месте отрубленной головы тут же вырастает другая.
Лидер фракции "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Пётр Порошенко занимается отмыванием денег из госбюджета на "фиктивных контрактах" по обеспечению украинской армии, сообщает Лайф.
— Когда я смотрела, как президент Украины ест борщ с солдатами и рассказывает, как вкусно готовят в его семье, при этом проводит махинации и отмывает огромные финансовые ресурсы бюджета на фиктивных контрактах для обеспечения армии, я подумала о грани цинизма, — сообщила депутат.
— Когда я услышала, что он поотрубает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он, безрукий, дальше будет такие контракты обеспечивать? Может, он как Змей Горыныч, которому отрубают одну голову, но на её месте вырастает другая? Также у нас и с отрубленными за коррупцию руками. Президенту в первую очередь необходимо отрубить руку себе, — добавила она.
Фото: © РИА Новости
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