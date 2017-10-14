Тимошенко считает, что Порошенко нужно отрубить руку

— Когда я смотрела, как президент Украины ест борщ с солдатами и рассказывает, как вкусно готовят в его семье, при этом проводит махинации и отмывает огромные финансовые ресурсы бюджета на фиктивных контрактах для обеспечения армии, я подумала о грани цинизма, — сообщила депутат.





— Когда я услышала, что он поотрубает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он, безрукий, дальше будет такие контракты обеспечивать? Может, он как Змей Горыныч, которому отрубают одну голову, но на её месте вырастает другая? Также у нас и с отрубленными за коррупцию руками. Президенту в первую очередь необходимо отрубить руку себе, — добавила она.