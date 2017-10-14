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«Aktobe Invest» с каждым годом набирает обороты – Архимед Мухамбетов

14 октября 2017, 11:30

Для участия в форуме в Актобе прибыла большая делегация костанайских предпринимателей.

В Актобе прошел V Международный инвестиционный форум «Aktobe Invest-2017», в работе которого приняли участие более 500 человек. В их числе аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров, иностранные эксперты, руководители министерств и ведомств, национальных компаний, финансовых институтов, крупных отечественных и зарубежных предприятий, сообщает Zakon.kz.

В ходе пленарного заседания «ЭКСПО-2017: Импульс развития регионов», губернатор Оренбургской области Юрий Берг отметил, что инвестфорум который проводится в пятый раз, делает связь между Россией и Казахстаном еще прочнее.

По словам гостя, объемы взаимной торговли оренбургских предпринимателей с казахстанскими партнерами за первое полугодие т.г. превысили 400 млн. долларов, что составляет более 26% от всего объема внешней торговли Оренбургской области. В Оренбурге зарегистрировано 85 предприятий с участием казахстанского капитала, что почти в два раза больше, чем до создания Таможенного союза.



- Важное место в межрегиональной торговле стабильно занимает Актюбинская область. Прочное многолетнее партнерство – прекрасная основа для дальнейшего сотрудничества. Впереди наши регионы ожидает интересная совместная работа и реализация перспективных проектов по разным отраслям, - подчеркнул Ю.Берг.

По его мнению, наиболее перспективными направлениями для взаимодействия являются промышленная кооперация, строительство транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» с формированием сопутствующей инженерной, околодорожной инфраструктуры.

Аким Костанайской области А.Мухамбетов отметил, что Международный форум «Aktobe Invest» с каждым годом набирает обороты.



- Главный итог любого форума – это подписание документов, меморандумов, соглашений. Сегодня мы заключили с Актюбинской областью меморандумы о сотрудничестве в сферах экономики, индустриализации, развития МСБ. Также подписан меморандум о сотрудничестве в области культуры, в рамках которого в этом году пройдут Дни Костанайской области в Актюбинской области, в следующем году пройдут Дни Актюбинской области в Костанайской. Кроме того, мы намерены сотрудничать с Западно-Казахстанским государственным медицинским университетом по привлечению специалистов. В нашем регионе сегодня нехватка квалифицированных врачей, и мы хотим привлечь кадры данного вуза, - проинформировал А.Мухамбетов.

Он также отметил, что для участия в форуме в Актобе прибыла большая делегация костанайских предпринимателей. Многие из них успешно воспользовались возможностью расширения рынка сбыта своей продукции.



- К примеру, подписано соглашение с акиматом г. Актобе, будем поставлять сюда лифты казахстанского производства. Много и других предложений. Самое главное – данный форум, в соответствии с поручением Главы нашего государства, усиливает межрегиональную кооперацию, - резюмировал аким Костанайской области.

Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области


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