Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Ведущий Первого канала набросился на гостя программы

14 октября 2017, 11:36

Выпуск был посвящен снятию государственных флагов с российского генконсульства в Сан-Франциско.

Ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин в ходе передачи набросился на гостя программы, американского журналиста Майкла Бома, сообщает Лента.ру.

Выпуск был посвящен снятию государственных флагов с российского генконсульства в Сан-Франциско. В одном из моментов Бом перебил Шейнина, в ответ тот схватил его за пиджак и настоятельно порекомендовал «не провоцировать» его. В ситуацию пришлось вмешаться коллеге Шейнина Екатерине Стриженовой и гостю программы Францу Клинцевичу.

В апреле Шейнин вынес в студию общественно-политического шоу «Первая студия» ведро с наклейкой «г**но», предназначавшееся для украинского блогера Сергея Запорожского. Шейнин предложил отведать гостю из ведра, но тот упорно отказывался. После обмена репликами с другими собеседниками в студии ведущий все же уточнил, что в ведре находятся шоколадные конфеты.


Фото: скриншот


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...