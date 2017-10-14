Строгий выговор получил чиновник в СКО за взятые в долг цветы к 8 марта
14 октября 2017, 11:46
Заместитель райакима взял в долг тюльпаны на 140 тысяч тенге, но потом деньги не вернул.
В Северо-Казахстанской области чиновнику рекомендован строгий выговор за 350 тюльпанов, которые он взял к 8 Марта в долг, но с его возвратом сильно затянул.
На заседании Совета по этике Северо-Казахстанской области рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Аккайынского района Каната Аленова. В прошлом году накануне Международного женского дня для того, чтобы поздравить местных дам, он взял в долг 350 тюльпанов на сумму 140 тысяч тенге у предпринимательницы из Петропавловска.
Никаких письменных договоров стороны не оформляли, так как предпринимательница поверила чиновнику на слово, "достоверно зная занимаемое им положение". Спустя время, когда, не смотря на многочисленные просьбы и звонки, Аленов с долгом так и не рассчитался, возмущенная предпринимательница обратилась в Антикоррупционную службу.
Антикоррупционная служба даже возбудило дело по факту мошенничества с использованием служебного положения, но привлечь к уголовной ответственности чиновника оказалось невозможным ввиду незначительности ущерба. В итоге он предстал перед членами Совета по этике, которым пояснил, что корыстного умысла и цели обмануть у него не было.
"Мы обсуждали с замом по экономике, что деньги будут выделены на следующей сессии маслихата, обратились к депутатам, но в течение трех сессий денег не было. Поэтому в августе текущего года я рассчитался с предпринимательницей из собственных средств" — сказал Аленов на Совете.
Именно это обстоятельство позволило избежать ему более строгого наказания за нарушение Этического Кодекса и закона о государственной службе: Канату Аленову рекомендовано вынести строгий выговор.
"Если бы ущерб до заседания Совета не был погашен, то стоял бы вопрос об увольнении с занимаемой должности", — отметил председатель Совета по этике СКО, руководитель областного департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Галым Турсунбаев.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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