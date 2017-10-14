В Алматы годовалого малыша выбросили на улицу
14 октября 2017, 11:56
Его нашли полицейские в Турксибском районе.
Очередная «кукушка» решила избавиться от обузы, бросив сына на улице в районе алматинской Нижней Пятилетки, передает patrul.kz.
В больницу подкидыша привезли 8 октября. Его нашли полицейские в Турксибском районе южной столицы по адресу улица Спасская, 57. Около 21:30, когда уже потемнело, годовалый малыш оказался на улице один. Грязный, замерзший и голодный. Мальчика сразу доставили в первую детскую больницу, где его обследовали врачи.
«По результатам анализов выяснилось, что у ребенка нет отклонений в здоровье. Он хорошо питается. Не разговаривает, но понимает. Если вы ищете этого ребенка, то сможете прийти на детскую больницу в отделение гематологии», - рассказала старшая медсестра отделения гематологии Маржан Мамаева.
Медики обращаются с просьбой ко всем, кому знаком этот мальчик или что-то известно о его матери и родственниках, сообщить информацию по телефону 8 (727) 276-74-02. А маму или родных просят прийти в детскую городскую клиническую больницу №1.
Фото: patrul.kz
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