В Алматы годовалого малыша выбросили на улицу

В больницу подкидыша привезли 8 октября. Его нашли полицейские в Турксибском районе южной столицы по адресу улица Спасская, 57. Около 21:30, когда уже потемнело, годовалый малыш оказался на улице один. Грязный, замерзший и голодный. Мальчика сразу доставили в первую детскую больницу, где его обследовали врачи.





«По результатам анализов выяснилось, что у ребенка нет отклонений в здоровье. Он хорошо питается. Не разговаривает, но понимает. Если вы ищете этого ребенка, то сможете прийти на детскую больницу в отделение гематологии», - рассказала старшая медсестра отделения гематологии Маржан Мамаева.