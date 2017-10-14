В Акмолинской области полицейским задержан подозреваемый в хищении оружия

Преступление было зарегистрировано 9 октября в г.Акколь Аккольского района, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





В районный отдел внутренних дел поступило заявлением местного жителя, который сообщил, что после локализации возгорания дома, пропало принадлежащее ему гладкоствольное охотничье ружье марки ТОЗ-34.





На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, проведен осмотр места, собрана первоначальная информация. Как установили полицейские, злоумышленники, воспользовавшись отсутствием хозяев, похитили металлический сейф, в котором находилось оружие, а затем, чтобы скрыть следы преступления, подожгли дом.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками совместно с участковыми инспекторами полиции проведен подворный обход, проведена отработка так называемых «притонов», проверены лица, ранее судимые за аналогичные преступления, а также состоящие на учетах в полиции. На поиски подозреваемых ориентирован личный состав Аккольского и близлежащих отделов внутренних дел. Раскрытие данного преступления находилось на контроле руководства ДВД.





Принятыми мерами, 13 октября сотрудниками криминальной полиции Аккольского РОВД, по подозрению в хищении оружия, задержан 19-летний местный житель. В настоящее время имеются признательные показания. Похищенное ружье обнаружено по месту проживания подозреваемого.





В рамках досудебного расследования по ст. 188 ч.2 УК РК (кража) полицейскими проводится ряд необходимых следственных действий.



