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Аттракцион неслыханной щедрости: В Алматы раздавали бесплатно морковь

14 октября 2017, 12:37

Водитель КамАЗа устроил акцию после поломки своего автомобиля.

Вчера, 13 октября, в Алматы водитель грузовика устроил акцию, передает Zakon.kz.

Об этом написала пользователь Facebook Ulya Bidaibekova.

"На Толе би - Достык сломался КамАЗ, везущий морковь куда-то. В итоге, хозяин решил сделать мгновенную акцию. Раздает бесплатно!", - пишет женщина.




Фото: соцсети

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