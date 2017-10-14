Аттракцион неслыханной щедрости: В Алматы раздавали бесплатно морковь
14 октября 2017, 12:37
Водитель КамАЗа устроил акцию после поломки своего автомобиля.
Вчера, 13 октября, в Алматы водитель грузовика устроил акцию, передает Zakon.kz.
Об этом написала пользователь Facebook Ulya Bidaibekova.
"На Толе би - Достык сломался КамАЗ, везущий морковь куда-то. В итоге, хозяин решил сделать мгновенную акцию. Раздает бесплатно!", - пишет женщина.
Фото: соцсети
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