Пропавшая в Костанайской области женщина найдена мёртвой
14 октября 2017, 12:46
У женщины остались сын и дочь.
Женщину нашли сегодня утром, сообщает Alau.kz со ссылкой на сестру погибшей.
По словам сестры Лилии Бурдинской, Ольгу нашли сегодня утром в 2 километрах от дома.
«Её нашли в болоте, там лиманы. Что случилось и как она там оказалась будет выяснять полиция. Я больше ничего не знаю», — сказала родная сестра погибшей Лилия Бурдинская.
У женщины остались сын и дочь.
Погибшая пропала 4 октября. Она вышла в магазин и не вернулась.
Фото: etiformacion.com
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