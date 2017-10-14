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Пропавшая в Костанайской области женщина найдена мёртвой

14 октября 2017, 12:46

У женщины остались сын и дочь.

Женщину нашли сегодня утром, сообщает Alau.kz со ссылкой на сестру погибшей.

По словам сестры Лилии Бурдинской, Ольгу нашли сегодня утром в 2 километрах от дома.

«Её нашли в болоте, там лиманы. Что случилось и как она там оказалась будет выяснять полиция. Я больше ничего не знаю», — сказала родная сестра погибшей Лилия Бурдинская.

У женщины остались сын и дочь.

Погибшая пропала 4 октября. Она вышла в магазин и не вернулась.

Фото: etiformacion.com

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