Экспертное мнение представительства ЮКО КИСИ по латинице

Публичные дискуссии, профессиональное обсуждение, встречи лингвистов с населением позволяют учитывать все пожелания и замечания, вырабатывать оптимальный вариант.

Руководитель Южно-Казахстанского представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Бектай Орманов высказал свое мнение относительно перехода на латиницу, передает Zakon.kz





Орманов Бектай Нұртайұлы Руководитель Южно-Казахстанского представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан: Язык – это генетический код любого народа и подходить к его графическому реформированию следует весьма взвешенно и осмотрительно.





Публичные дискуссии, профессиональное обсуждение, встречи лингвистов с населением позволяют учитывать все пожелания и замечания, вырабатывать оптимальный вариант.





Представленный недавно проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике – это тоже не истина в последней инстанции, а вариант к размышлению и доработке. Отказ от политизации процесса, системность, прагматизм и поэтапность – ключ к успеху.





Южный Казахстан – как колыбель казахской нации вносит свой посильный, и главное профессиональный вклад в общее дело. Обсуждение как самого нового алфавита, так и технологического процесса перехода на латиницу состоялось в студенческих аудиториях, педагогических коллективах и, как своеобразное обобщение всех замечаний и пожеланий – на профессиональной площадке совместного обсуждения ученых-филологов и представителей Казахстанского института стратегических исследований.





Позитивное осмысление латинизации южноказахстанской молодежью, которая комфортно себя ощущает в англорусском языковом поле, было подкреплено профессиональными аргументами языковедов и ученых-филологов.





Общий вывод – латиница казахского алфавита жизненно необходима и прежде всего молодому поколению для успешного и конкурентоспособного интегрирования в мировое информационное пространство и, по большому счету – вхождения Казахстана в 30-у наиболее развитых стран мира.



