Экологи призывают власти Уральска отказаться от проекта по сжиганию нефтеотходов

В Департамент экологии по Западно-Казахстанской области поступил на рассмотрение проект ТОО «БатысЭкоОрталыгы» по сжиганию нефтеотходов, передает BNews.kz . Токсичные вещества планируют сжигать в трех километрах от поселка Зачаганск, который входит в состав Уральска.





Как сообщили в департаменте экологии ЗКО, представленный проект предусматривает уничтожение 40 тысяч тонн отходов в год. Он рассчитан на 10 лет. Уничтожение нефтешлама планируется на бывшем полигоне по хранению токсичных отходов. Он расположен в непосредственной близости от городской свалки Уральска.





«ТОО «БатысЭкоОрталыгы» и ТОО «Грин Аксай» принадлежат одному владельцу. В отношении руководства ТОО «Грин Аксай» вынесен приговор по уголовному делу по факту размещения буровых отходов на землях сельскохозяйственного назначения, которые находятся на территории Бурлинского района. К тому же в Уральске вблизи полигона твердых бытовых отходов также обнаружены нефтеотходы. ТОО «Грин Аксай» уже нанесло огромный вред экологии региона. Мы направили письмо в акимат города, чтобы не допустить реализации этого проекта», - заявил руководитель департамента экологии ЗКО Ербол Куанов.





Общественные слушания по проекту «Реконструкция существующего полигона под «Комплекс по переработке отходов» прошли в октябре 2016 года. Как отметил Ербол Куанов, обсуждение проекта с населением было формальным: "Сейчас в поселке Зачаганск проживает порядка 50 тысяч человек, а в общественных слушаниях приняли участие всего 30 граждан".





Представители «БатысЭкоОрталыгы» тогда заявили, что они в первую очередь будут перерабатывать нефтешлам, хранящийся на бывшем полигоне токсичных отходов.





«В результате намеченной нами деятельности будет снижено количество опасных отходов. Это будет способствовать оздоровлению окружающей среды», - отметил советник по вопросам охраны окружающей среды ТОО «БатысЭкоОрталыгы» Бекболат Джуматаев.





Бывший полигон по хранению токсичных отходов находится в 300 метрах от действующего полигона по хранению ТБО. Сейчас он не используется и простаивает. Городская свалка постоянно горит и приносит массу неудобств жителям Зачаганска.





«Когда компания «Эко плюс» взяла полигон ТБО в доверительное управление, нам обещали, что городскую свалку перенесут на восемь километров от города. Но ничего этого сделано не было. Мусор постоянно горит, невозможно дышать. Если здесь начнут сжигать нефтеотходы, мы задохнемся. Этот особенно вредно для детей и больных людей», - говорит жительница города Айганым Утеляева.





Стоит отметить, что в ЗКО остро стоит вопрос хранения и утилизации отходов нефтепереработки.



