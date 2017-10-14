Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Экс-депутата Мейржана Ундиргенова обвиняют в уклонении от уплаты налогов

14 октября 2017, 13:09

Кроме Ундиргенова, на скамью подсудимых угодили трое - Соня Бультекова, Салима Жангалиева и Жолдыбек Жаксылыков.

Предварительные слушания по очередному делу экс-депутата облмаслихата Мейржана Ундиргенова прошли в горсуде, передает «Актобе Таймс».

Адвокат Оксана Голубева ходатайствовала прекратить уголовное преследование, так как срок исковой давности прошёл. Однако суд решил иначе – рассматривать уголовное дело всё-таки будут. Кроме Ундиргенова, на скамью подсудимых угодили трое - Соня Бультекова, Салима Жангалиева и Жолдыбек Жаксылыков. Уголовное дело на всех четверых возбудили за уклонение от уплаты налогов.

Напомним, в июне 2017 года Мейржан Ундиргенов и директор местного автопарка Ербол Адилов вышли на свободу. За решеткой олигарх пробыл два года из четырех, которые ему определил суд. Оставшийся срок по амнистии ему заменили на штраф. В 2016 году суд обязал Ундиргенова и Адилова возместить ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Актобе» 900,5 миллиона тенге ущерба, нанесенного мошенническим путем и оплатить 9 миллионов тенге госпошлины.

Суммы должники погасили, кассу «Емшана», в которой лежали миллионы евро, долларов и тенге, вернули по принадлежности.

Новое дело Ундиргенова рассматривает судья Динара Гильманова.

Фото: Актобе Таймс

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...