Экс-депутата Мейржана Ундиргенова обвиняют в уклонении от уплаты налогов
14 октября 2017, 13:09
Кроме Ундиргенова, на скамью подсудимых угодили трое - Соня Бультекова, Салима Жангалиева и Жолдыбек Жаксылыков.
Предварительные слушания по очередному делу экс-депутата облмаслихата Мейржана Ундиргенова прошли в горсуде, передает «Актобе Таймс».
Адвокат Оксана Голубева ходатайствовала прекратить уголовное преследование, так как срок исковой давности прошёл. Однако суд решил иначе – рассматривать уголовное дело всё-таки будут. Кроме Ундиргенова, на скамью подсудимых угодили трое - Соня Бультекова, Салима Жангалиева и Жолдыбек Жаксылыков. Уголовное дело на всех четверых возбудили за уклонение от уплаты налогов.
Напомним, в июне 2017 года Мейржан Ундиргенов и директор местного автопарка Ербол Адилов вышли на свободу. За решеткой олигарх пробыл два года из четырех, которые ему определил суд. Оставшийся срок по амнистии ему заменили на штраф. В 2016 году суд обязал Ундиргенова и Адилова возместить ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Актобе» 900,5 миллиона тенге ущерба, нанесенного мошенническим путем и оплатить 9 миллионов тенге госпошлины.
Суммы должники погасили, кассу «Емшана», в которой лежали миллионы евро, долларов и тенге, вернули по принадлежности.
Новое дело Ундиргенова рассматривает судья Динара Гильманова.
Фото: Актобе Таймс
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