В Костанайской области жертвами жуткого ДТП стали двое человек
14 октября 2017, 13:13
Еще один мужчина находится в тяжелом состоянии.
14 октября около 01.30 часов в г.Житикара по ул. Уалиханова в районе пересечения с улицей Жибек Жолы 23-летний водитель, управляя автомашиной марки Лада совершил наезд на трех пешеходов 36, 55, 51 лет после чего оставил место происшествия и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции, передает КН.
Двое участников ДТП: мужчины 51 и 55 лет, скончались в больнице. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
По данному факту Житикаринским ОВД ведется досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК, назначены судебные экспертизы.
Фото: Казинформ
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