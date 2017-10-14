Молодежь Южного Казахстана выразила свое мнение по поводу заявления Алмазбека Атамбаева

Свое мнение высказали руководитель Молодежного ресурсного центра в ЮКО и один из активистов, сообщает Zakon.kz





"Я не думаю, что есть основания беспокоиться. Почувствовав, что его кандидат может быть побежден на декабрьских президентских выборах в Кыргызстане, Атамбаев был вовлечен во внутренние дела соседнего государства и совершил беспрецедентное заявление в дипломатии. В том числе необоснованные обвинения против всей страны и ее лидера. Каждый человек в мире знает, что социальный статус населения в Казахстане каждый год улучшается. В ответ на это заявление наш Премьер-Министр Б.Сагинтаев дал достойный официальный ответ", - сказал руководитель Молодежного ресурсного центра в ЮКО Дуйсебеков Береке Талгатович.









"На мой взгляд, многовековые братские отношения не могут расстроены из за неправильного мнение одного политика. У нас тесные связи с кыргызской молодежью. Мы регулярно обмениваемся опытом, дружим и делимся на международных форумах. Они всегда рады казахстанцами, и уважают нас. Поэтому, будучи свидетелем сотрудничества между двумя странами, я уверен, что наша дружба будет продолжаться в будущем без всяких сомнений", - считает молодой активист Исмаилов Сеидулла Кенесбаевич.



