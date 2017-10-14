В ЮКО социальную помощь получили около 60 тыс. людей с ограниченными возможностями

Также глава региона отметил, что для оказания социальной поддержки людям с особыми потребностями, ежегодно из местного бюджета выделяется 9 млрд тенге.

Сегодня в Шымкенте в преддверии Дня людей с ограниченными возможностями, в центре оказания специальных социальных услуг №1 введено в эксплуатацию дополнительное здание на 110 мест, сообщает Zakon.kz





Приняв участие в церемонии открытия, аким области вручил в подарок телевизор. Также глава региона отметил, что для оказания социальной поддержки людям с особыми потребностями, ежегодно из местного бюджета выделяется 9 млрд тенге.









«Из года в год меняется отношение общественности к людям с ограниченными возможностями, принимая их в качестве членов общества. В рамках мероприятий Правительства для людей с ограниченными возможностями проделано не мало работ. В этом году открыто отделение дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями, где 32 ребенка с ограниченными возможностями охвачены специальными социальными услугами. Наряду с этим, в текущем году 219 объектов были адаптированы для создания доступных условий для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, более 8 тысяч граждан обеспечены санаторно-курортными путевками, около 2 тысяч – инвалидными колясками, 40 тыс. человек - вспомогательными техническими и гигиеническими средствами, а около 9 тысяч граждан – специальными социальными услугами», - сказал аким.









В открывшемся сегодня центре, специальными социальными услугами намерены обеспечить граждан старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями I и II группы. В трехэтажном здании расположены кабинет врача, стоматолога, гинеколога, пункт дежурной медсестры, комната отдыха и процедурный кабинет.









Также, в этот день Ж.Туймебаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном «Дню людей с ограниченными возможностями», которое прошло в дендропарке. Аким посмотрел выставку поделок людей с ограниченными возможностями, и концерт, организованный пациентами специального центра и артистами областной филармонии.









Отметим, что на сегодняшний день в области проживает 119 тыс. людей с ограниченными возможностями составляет. Из них более 15 тыс. человек страдают хроническими заболеваниями нервной системы. В настоящее время 1268 человек старше 18 лет взяты на попечение государства в Центрах оказания специальных социальных услуг при управлении координации занятости и социальных программ области. Из вышеуказанного числа около 40 тысяч - трудоспособные граждане. В связи с этим, в целях обеспечения занятости трудоспособных граждан, в регионе проводятся ярмарки свободных вакансий. В результате, 526 человек трудоустроены на постоянную работу, 633 человек направлены на временные работы. Кроме того, 226 граждан с ограниченными возможностями направлены на краткосрочную профессиональную переподготовку.









Фото: Мырзалиев Самат



